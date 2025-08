Un brusco risveglio in questi giorni per l’istituto “Lotti – Umberto I” di Andria: la sede di Piazza San Pio X, quella storica dell’istituto agrario, è stata “visitata” se così si può dire da ladri senza scrupoli. Asportati in particolare tablet e pc portatili ma più in generale molto materiale informatico ed elettronico. Un furto denunciato ai carabinieri e scoperto quasi per caso alla riapertura dell’istituto per consentire i lavori di sostituzione degli infissi. Non ci sarebbe, infatti, una effrazione delle porte d’ingresso e questo, naturalmente è uno degli elementi al vaglio degli inquirenti. La storica sede dell’istituto adesso dovrà farsi carico di ripristinare praticamente un intero laboratorio informatico. Un danno enorme per le attività didattiche ma, soprattutto, per le modalità con cui il furto sarebbe avvenuto. Non sembra esserci stato, invece, interessamento della parte riservata agli uffici della sede principale della provincia BAT nello storico palazzo di Piazza San Pio X. I malviventi non sarebbero transitati nell’ala provinciale. Avviate le indagini da parte dei carabinieri ora l’istituto è invece già al lavoro per ripristinare quanto sottratto in vista dell’inizio di una nuova annata scolastica.