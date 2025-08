Un nuovo trionfo, il 18° personale tra outdoor e indoor, per il marciatore andriese delle Fiamme Gialle Francesco Fortunato nella 10 km su strada agli Assoluti di Caorle che si è svolta ieri mattina. Si tratta del 6° successo per Fortunato su questa distanza.

La gara ha visto in vantaggio il marciatore Riccardo Orsoni fino al sesto giro, quando poi Fortunato ha acceso i motori e ha rimontato i sette secondi di svantaggio formando un terzetto di testa che comprendeva anche Gianluca Picchiottino.

È al settimo chilometro che il marciatore pugliese ha definitivamente messo in cassaforte la gara: 3’57”, 3’52”, 3’59” i suoi parziali nei tre giri finali che gli hanno permesso di staccare i rivali e chiudere in solitaria con il tempo di 39’19”. Alle sue spalle, Picchiottino con 39’23” e Orsoni, che scende per la prima volta sotto i 40 minuti in 39’43”.

Fortunato ora continuerà a lavorare nel raduno di preparazione a Livigno, in vista dell’appuntamento clou della stagione: i Campionati Mondiali di Tokyo.