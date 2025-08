«Seguiamo con apprensione le notizie sulle sue condizioni di salute dell’operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ad Andria e auspichiamo che autorità competenti intervenute, verificando la dinamica dell’accaduto in maniera puntuale, accertino le cause dei fatti e le eventuali responsabilità» – ha sottolineato Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat.

«Quello di oggi, purtroppo, è un grave incidente che segue di soli pochi giorni un altro episodio in cui è morto un operaio edile a Modugno nel barese e che avviene ad una settimana dai fatti di Napoli in cui hanno perso la vita la vita altre tre operai edili. Una triste sequenza che sembra non interrompersi mai nonostante i nostri continui appelli.

Non possiamo non evidenziare ancora una volta, l’ennesima, la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo da parte degli organi ispettivi affinché chi opera in settori ad elevato rischio infortunio, come quello edile, siano maggiormente tutelati e possano lavorare in assoluta sicurezza. La Cgil Bat insieme alla Fillea augura, inoltre, una pronta guarigione all’operaio».