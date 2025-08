Dalla Terza Categoria alla Promozione nel giro di pochi mesi. E’ l’opportunità colta dalla Virtus Andria che ha ereditato il titolo di Promozione dal Canusium. La società andriese, guidata dal presidente Marian Gecaleanu, ha accettato una sfida che la catapulterà a ridosso del calcio dilettantistico che conta, come mai capitato prima nella sua storia. Entusiasmo, voglia di fare bene e mettere i giovani al centro del progetto. Queste le coordinate della Virtus Andria in Promozione.

Il campionato partirà il 7 settembre, non c’è tempo da perdere. La squadra inizierà il ritiro pre-stagionale da lunedì 4 agosto.

In una città che vive molto di calcio, Gecaleanu lancia un appello agli andriesi: “sosteneteci”.

La prima squadra sarà guidata in panchina da mister Salvatore Russo, ex calciatore della Fidelis Andria, alla guida degli andriesi lo scorso anno in Terza Categoria.

Il servizio.