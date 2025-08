Era il 3 agosto del 1973 quando ad Andria, in via Vespucci 98, prendeva vita il “Laboratorio Pulitura Pelle”, nato dalla passione di Grazia Conversano e dall’esperienza nei tessuti di suo marito Riccardo Sgaramella. Passione e formazione che ha dato origine a un’attività unica nel suo genere, capace di unire competenza e innovazione tecnologica, diventando un punto di riferimento non solo per la città di Andria, ma per tutto il territorio circostante.

A distanza di 52 anni, il prossimo 3 agosto il laboratorio abbasserà le serrande per l’ultima volta, lasciando dietro di sé mezzo secolo di lavoro, dedizione e servizio alla comunità. Non un addio definitivo: Grazia e Riccardo annunciano infatti la volontà di continuare a trasmettere il loro sapere alle nuove generazioni, offrendo dal 1° settembre servizi di ritiro e consulenza, con l’obiettivo di formare giovani appassionati e tramandare un mestiere che rischia di scomparire.

Un’attività che si è distinta per la qualità dei servizi offerti: dalla pulitura e ritintura di capi in qualsiasi tipo di tessuto, alla trasformazione e coloritura di pellami, fino alla sanificazione professionale di divani e sedie imbottite, con un esclusivo sistema antitarmico e antiacaro. Ancora oggi, sono gli unici da Roma in giù a offrire questo tipo di trattamento.

Nel corso degli anni il laboratorio ha sempre saputo rinnovarsi, integrando nuove tecnologie – tra cui tre lavatrici ad acqua e una sanificatrice a ozono – senza mai rinunciare alla cura artigianale che lo ha reso celebre. Un lavoro premiato nel tempo da numerosi riconoscimenti, l’ultimo, ricevuto a gennaio dalla Regione Puglia, che ha inserito l’attività nell’Elenco regionale delle botteghe artigiane storiche e di tradizione.

«L’unico rammarico – raccontano Grazia e Riccardo – è non aver trovato qualcuno che potesse proseguire il nostro cammino. Ma non ci arrendiamo: siamo pronti a formare chiunque voglia avvicinarsi a questo mestiere. È un lavoro che ci ha dato tanto, e che ha ancora tanto da dare».

Tanti i clienti che in questi giorni stanno esprimendo dispiacere per la chiusura, da Andria, Minervino, Spinazzola, Trani, Altamura e da molte altre città: a tutti, Grazia e Riccardo rivolgono un sincero ringraziamento per la fiducia e l’affetto dimostrati in tutti questi anni.