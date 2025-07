Anche il Comune di Andria adotta misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione del West Nile virus. É in vigore, infatti, l’Ordinanza Sindacale n. 275/2023 che detta precise indicazioni per il contenimento di tale virus. Come ribadito dalla Asl BT, l’intervento principale per la prevenzione di malattie derivanti dal WNV è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attraverso adeguati trattamenti larvicidi che consentono la rimozione dei focolari larvali: il Comune di Andria, anche nel corso della corrente annualità, ha messo in atto una serie di interventi finalizzati a ridurre la presenza di questi insetti nell’ambiente urbano e tutelare in tal senso la salute dei cittadini, in particolare interventi larvicidi periodici e quelli adulticidi.

L’Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio, preso atto della situazione di accertata positività di West Nile Virus e che questa costituisce particolare rischio sanitario per gli esseri umani (soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili) ha affidato al RTI Gial Plast – Si.Eco che gestisce il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Andria il compito di effettuare ulteriori trattamenti larvicidi rispetto a quelli già previsti nell’ambito degli “ordinari interventi di sanificazione e disinfestazione ambientale contro la proliferazione di mosche, zanzare ed altri insetti” e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, operando su tutte le caditoie, i tombini, le bocche di lupo, fontane, ecc., con periodicità dei trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato.

Al contempo, anche i privati, proprietari, gestori o soggetti aventi comunque l’effettiva disponibilità di aree presso le quali vi sono sistemi di raccolta delle acque meteoriche, sono tenuti ad evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati – compresi terrazzi, balconi e lastrici solari – di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa depositarsi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea; a procedere allo svuotamento dell’acqua eventualmente depositatasi nei precitati contenitori provvedendo alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua piovana o allo svuotamento giornaliero.

«Al momento in Puglia fortunatamente non si registrano casi di WEST Nile – afferma l’Assessore Losappio – Tuttavia, da parte del Comune c’è grande attenzione per le operazioni di contrasto alla diffusione delle zanzare negli spazi pubblici. Un impegno che però rischia di essere insufficiente se non è applicato in sinergia con i cittadini. Invitiamo quindi la cittadinanza ad adottare alcune semplici e buone pratiche nelle abitazioni e nei spazi privati, a beneficio dell’intera collettività».