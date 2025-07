«Il Partito Democratico della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), dopo aver svolto un approfondito confronto interno con i Sindaci e gli amministratori, ha deciso rimettere le deleghe di cui sono titolari i propri consiglieri provinciali in seno all’attuale Amministrazione guidata dal Presidente Bernardo Lodispoto». Lo scrive in una nota il sen. Dario Parrini,

Commissario Provinciale Partito Democratico BAT.

«Tale determinazione giunge quale epilogo di un percorso politico caratterizzato, da parte nostra, da un convinto sostegno all’insediamento di questa Amministrazione e da un contributo fattivo alla sua elezione, nella ferma convinzione di poter perseguire gli obiettivi di sviluppo e benessere per la comunità provinciale della BAT. Nonostante il costante impegno in attività di mediazione e un’approfondita fase di riflessione interna al Partito, non è stato possibile individuare soluzioni di mediazione efficaci su problematiche di esclusivo e serio interesse della comunità provinciale. La complessità delle questioni e la divergenza sulle linee d’azione strategiche hanno, di fatto, impedito il perseguimento di una programmazione amministrativa pienamente rispondente alle aspettative dei cittadini e alle priorità del nostro progetto politico a partire dal tema dei rifiuti, della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini nel nostro territorio.

Il Partito Democratico, consapevole della normativa che disciplina l’elezione di secondo livello dell’ente provinciale, valuterà di volta in volta gli ordini del giorno dei prossimi Consigli Provinciali in un’ottica costruttiva. La coerenza politica, la chiarezza partitica e la responsabilità verso gli elettori impongono una chiara presa di posizione di fronte a dinamiche che rischiano di pregiudicare l’efficacia dell’azione amministrativa e la rappresentatività degli interessi territoriali.

Per questo, il Partito Democratico ha chiesto al Vice Presidente Lorenzo Marco Rossi, di lasciare la delega alla vice presidenza e altresì alla consigliera Federica Cuna di lasciare le sue deleghe. La direzione del partito, riconosce e continua ad apprezzare l’attività politico-amministrativa svolta dai propri consiglieri, consapevole dei sacrifici che gli sono stati domandati tuttavia, ritiene necessaria tale riorganizzazione per proseguire l’attività di vigilanza nell’interesse esclusivo della collettività.

Rimaniamo convinti della necessità di un confronto costante e costruttivo, ma al contempo riaffermiamo la nostra irrinunciabile autonomia di giudizio e di azione politica nell’esclusivo interesse della comunità».