La Polizia Locale, nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 20:30, è intervenuta per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio di un’autovettura parcheggiata all’angolo tra via Giannone e via Capuana. Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sarebbero state causate da un corto circuito.

Gli Agenti hanno messo in sicurezza l’area, garantendo l’incolumità dei cittadini e regolando la viabilità nella zona. Fortunatamente, al momento dell’incendio non vi era nessuno a bordo del veicolo e non si registrano feriti né danni ad altri beni.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, effettuate dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, si sono concluse nell’arco di circa un’ora.