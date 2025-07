La Virtus Andria comunica che, grazie al lavoro svolto dalla dirigenza della prima squadra con il presidente Marian Gecaleanu, nella prossima stagione sportiva 2025/26 disputerà il campionato di Promozione pugliese. Un risultato straordinario per la società andriese che da 16 anni semina con passione sul territorio.

Il presidente Marian Gecaleanu ha espresso soddisfazione per l’opportunità colta e per il lavoro svolto ad ogni livello societario per far sì che il sogno Promozione diventasse realtà. «La Virtus Andria – ha spiegato Gecaleanu – continua nel suo percorso di crescita “tra sogno e territorio”, con l’obiettivo di dare spazio e valore ai giovani calciatori andriesi. Il cuore pulsante della Virtus Andria infatti è, e sempre sarà, il settore giovanile, ovvero far crescere e divertire i giovani talenti del territorio. Con la Promozione vogliamo dar loro un palcoscenico importante, a ridosso dei campionati calcistici che contano a livello dilettantistico».