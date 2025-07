“Ora concentriamoci sulla questione della cronica carenza di organico”. Così il coordinatore Fp Cgil Vvf Bat Ruggiero Doronzo ed il responsabile territoriale Fp Cgil Vvf Bat, Giuseppe Rizzi a seguito della pubblicazione della gara d’appalto per la costruzione del Comando provinciale dei vigili del fuoco della Bat che è senz’altro un grande, grandissimo passo in avanti, che arriva purtroppo in grande ritardo ma i vigili del fuoco della Bat “vantano” anche un altro “primato”, quello cioè di non avere un distaccamento, unici in Italia sottovalutando nei fatti l’estensione del territorio, la viabilità, le ferrovie, i porti e le zone industriali ed artigianali della provincia. Per tutte queste ragioni avrebbero dovuto assegnare al Comando della Bat una categoria superiore di quella attuale. Questo avrebbe portato più personale, migliorando così l’efficienza e la sicurezza per tutti. La sede nei pressi del casello solo un presidio senza organico, dunque attivo con gli straordinari.

“Dalla decretazione del Comando denunciamo la mancanza di un distaccamento, che sarebbe fondamentale per ridurre i tempi di intervento e migliorare la sicurezza di tutti. Stiamo seguendo con attenzione l’apertura della sede operativa presso il casello autostradale di Canosa di Puglia, un progetto pianificato dalla società autostrade per l’Italia e dalla nostra amministrazione che servirà a migliorare i tempi di intervento sia in autostrada che nel territorio limitrofo. Purtroppo, a causa della carenza di personale, l’amministrazione ha deciso di aprirlo come presidio, che significa ulteriore carico di lavoro a straordinario per i vigili del fuoco, che non potranno mai effettuare per calcolo matematico. Mentre l’apertura di un distaccamento porterebbe in organico circa trenta unità in più, colmando così il gap iniziale di carenza personale continuare a utilizzare lo straordinario per coprire la carenza di personale, comporta stress e rischi elevati di infortuni. Ma noi continuiamo a credere che questa sia un’occasione da non perdere, nonostante tutto, i vigili del fuoco continuano con serietà a svolgere il proprio lavoro, sperando di vedere realizzato il sogno di un distaccamento in un futuro prossimo”, spiegano Doronzo e Rizzi.

“Sono anni che chiedevamo l’apertura di un distaccamento nei comuni murgiani, l’ultima volta nell’incontro tenutosi in Prefettura nel mese di marzo di quest’anno. La Prefetta e il Comandante si impegnavano a trovare una soluzione. Dopo varie richieste che noi della FP Cgil Bat avevano inoltrato, insieme ai diversi appelli lanciati, quest’anno finalmente è stato aperto un presidio stagionale dislocando la squadra AIB (antincendio boschivo) presso il comune di Minervino Murge, grazie anche all’interessamento del direttore regionale dei vigili del fuoco di Puglia. Speriamo che questo sia solo un primo passo verso una soluzione permanente, la consideriamo la posa di una prima pietra nel territorio murgiano che possa avere un seguito”.