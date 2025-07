Si avvicina l’inizio della preparazione estiva della Fidelis Andria, in vista della stagione 2025/26. I biancazzurri sono pronti, prima della partenza ufficiale del campionato, a tornare in campo agli ordini di mister Giuseppe Scaringella. Nel corso del ritiro pre-campionato che si svolgerà dal 3 al 14 agosto a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo (in Abruzzo), la squadra andriese disputerà tre amichevoli: mercoledì 6 agosto contro i gialloneri di Montorio al Vomano presso lo Stadio “Giampiero Pigliacelli”, dove giocherà la seconda partita amichevole contro il Pontevomano Calcio prevista per domenica 10 agosto. Ed infine, mercoledì 13 agosto, è in programma il terzo e ultimo match durante il quale la Fidelis si batterà contro il Teramo. Si prospetta una stagione intensa e ricca di emozioni.