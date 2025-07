Dal prossimo 28 luglio il Forum Città di Giovani di Andria fa partire l’iniziativa del : “Cineforum sotto il Campanile”. Dal 28 al 30 luglio, infatti, il Forum rilancia i grandi classici senza tempo del maxi schermo.

«Un’esperienza unica di cinema all’aperto nel cuore del centro storico cittadino – spiega la presidente del Forum Francesca Valentino – organizzata in collaborazione con l’Assessorato al Futuro della Città di Andria. Abbiamo swcelto grandi classici per dare, soprattutto ai più giovani, la possibilità di visionare capolavori del cinema che non conoscono oblio. Si parte lunedì 28 luglio con il capolavoro felliniano “Satyricon”; il 29 luglio, invece, è la volta del Capitano più famoso del cinema, quello interpretato da Robin Williams ne “L’ Attimo Fuggente”.

E non poteva non concludersi, mercoledì 30 luglio, con il capolavoro tutto italiano del maestro Tornatore, “Nuovo Cinema Paradiso”. Il cinema all’aperto, pensato per l’occasione sarà il Chiostro di San Francesco. L’ingresso è libero – aggiunge la presidente Valentino – ed è aperto a tutta la cittadinanza. Seguirà anche un momento conviviale».

L’ingresso è fissato alle ore 20:30 . È possibile prenotarsi tramite il seguente link

https://forms.gle/BqsirZ3EtXvxZX2G8 oppure inviando un messaggio al 3283177702.