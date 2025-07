La Dott.ssa Francesca Falco è stata recentemente promossa al grado di Primo Dirigente della Polizia di Stato. La promozione, avvenuta nel mese di luglio, rappresenta un importante riconoscimento per una carriera condotta con serietà, competenza e spirito di servizio.

La dott.ssa Francesca Falco, di origini baresi, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, frequentando il corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia a Roma nel 2002. Al termine è stata assegnata, quale prima sede di servizio, al Compartimento Polfer di Verona con l’incarico di Dirigente del Settore Operativo di Verona Porta Nuova. Nel giugno del 2004 è stata trasferita presso la Questura di Bari ed assegnata, in qualità di Vice Dirigente, al Commissariato Sezionale San Nicola. Trasferita nel dicembre 2005 all’U.P.G.S.P. della Questura, quale Responsabile del Poliziotto di Quartiere e dei Servizi Specialistici della Polizia di Stato, nel giugno 2011 è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto con la nomina di Responsabile dell’Ufficio Ricompense, dell’Ufficio Stampa-Portavoce del Questore e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico-Sito Web della Polizia di Stato. Nel luglio 2014, è stata assegnata al Commissariato di P.S. di Trani, in qualità di Vice Dirigente assumendone poi la Dirigenza. Nel luglio del 2021 è stata nominata Dirigente del Commissariato di P.S. di Barletta e, infine, da dicembre 2024 ricopre l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura Bat.

Nel quadro di un recente potenziamento dell’organico della Questura, è entrata in servizio la Dott.ssa Sabrina Farano, giovane funzionario di 28 anni. La Dott.ssa ha recentemente concluso il 113° Corso di Formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, al termine del quale ha conseguito il Master di II livello in “Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza” rilasciato dall’Università LUISS Guido Carli.

La Dott.ssa Farano si è laureata con lode in Giurisprudenza nel 2021 presso l’Università degli Studi di Bari. Successivamente, nel 2023 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense e ha, inoltre, espletato il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Trani.

Alla Questura BAT le sono stati affidati gli incarichi di Dirigente della DIGOS, Vice Capo di Gabinetto, Funzionario addetto all’Ufficio Stampa e Portavoce del Questore.