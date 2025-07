La Fidelis Andria comunica le date e tutti i dettagli utili relativi al proprio ritiro pre-campionato per la stagione 2025/2026. Il pre-ritiro si svolgerà da lunedì 28 luglio fino a venerdì 1 agosto alle ore 18:00, presso lo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria, dove i giocatori e lo staff si ritroveranno per iniziare ufficialmente la preparazione. Lunedì 28 luglio alle ore 17:45, prima dell’inizio dell’allenamento, il mister Giuseppe Scaringella e il giocatore Giacinto Allegrini saranno a disposizione degli organi di informazione locale per le interviste. Venerdì 1 agosto alle ore 18:00, sempre al “Sant’angelo dei Ricchi”, è in programma un allenamento congiunto con la Primavera del Monopoli. La struttura sportiva è accessibile a tutti: la società invita a sostenere la squadra biancazzurra, già pronta per iniziare il lavoro preparativo alla prossima stagione sportiva.