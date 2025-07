La conferma di Antonio Imputato – storia del 19 giugno – aveva inaugurato il valzer delle ufficializzazioni per la Fidelis. Più di un mese dopo, per il laterale 2004 dei biancazzurri, protagonista di un ottimo campionato di Serie D, si sono spalancate le porte del calcio professionistico.

Imputato sostituto da un altro calciatore over in quella zona di campo? Non è detto. E, soprattutto, non c’è fretta.

Il parco under potrebbe essere potenziato a breve con gli innesti di Emilis Kirliauskas, terzino del 2007, ed Andrea Giardino, portiere del 2008. Il lituano…

L’organico è quasi completo. Le ambizioni e le potenzialità della Fidelis si scopriranno sul campo. Una cosa è certa: il ds Califano preferisce evitare di fissare obiettivi.

