La Provincia BAT accelera sul rifacimento e la manutenzione delle strade provinciali. Il presidente dell’ente Bernardo Lodispoto ha annunciato che quest’anno saranno avviate le procedure di gara per diversi lavori riguardanti la viabilità della BAT per un ammontare di 59 milioni di euro. Attualmente sono in tutto 36 le gare per progettazioni attivate e riferite a finanziamenti Ministeriali per gli anni 2024-2027 per un totale di 22 milioni di euro, poco più di un terzo del totale. Delle 36 gare, sono state assegnate e avviate le fasi di progettazione per 10 interventi.

Si partirà dalla Sp2, tratto Andria-Canosa, con dieci chilometri di lavori lungo le complanari tra i due ponti a scavalco che hanno nel mezzo lo svincolo per Montegrosso. L’intervento rientra nei lavori di ammodernamento dell’arteria che necessitano di essere completati con l’eliminazione definitiva della rotatoria provvisoria di accesso alla borgata andriese. Per raggiungere Montegrosso bisognerà appunto imboccare le uscite due ponti a scavalco e relative complanari. Valore complessivo 12 milioni di euro, di cui due milioni come contributo della Provincia BAT. Tra gli altri nove interventi rientrano quelli di rifacimento della segnaletica verticale e dei guardrail sull’Adriatica nel tratto tra via Foggia, confine con il territorio di Barletta, e lo svincolo per San Ferdinando di Puglia. Circa sei chilometri in totale. E poi ancora interventi di risanamento conservativo sulla Trani-Andria, sulla Andriese-Coratina (ex sp231) e sulla Andria-Bisceglie nel tratto non ancora interessato dai recenti interventi.

Lodispoto ha fatto poi sapere che per tutti gli altri 21 interventi le progettazioni saranno avviate entro la fine dell’estate. Tra questi troviamo la messa in sicurezza di ponti e tratti stradali tra Spinazzola e Castel del Monte, il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica sulla Sp4 tra Spinazzola e Minervino, la manutenzione straordinaria della ex R6, e molto altro ancora per un mega investimento in termini di sicurezza sulla viabilità.