Come può un turista sapere cosa visitare ad Andria? E come spostarsi? E addentrarsi nella storia di Andria, del suo territorio? Parte da queste domande “Andria smart”, una applicazione ideata dall’andriese Michele Ruta. Un progetto digitale pensato per rendere Andria più accessibile, digitale e connessa. Una applicazione per gli stessi cittadini con info sulla raccolta rifiuti, farmacie di turno, annunci di lavoro e notizie, ma un punto di riferimento virtuale anche per turisti e visitatori con possibilità di conoscere la città, luoghi da visitare e mezzi di trasporto da utilizzare. Un progetto che Michele ha realizzato interamente da solo, dopo anni di esperienza nel settore di consulenza informatica ma che adesso vorrebbe condividere con l’intera città.

«Mi piacerebbe collaborare con il Comune e enti culturali per ampliare l’offerta dell’applicazione – ha sottolineato il giovane andriese -. Andria è un grande Comune, con un patrimonio che abbiamo necessità di condividere e comunicare anche e soprattutto con chi viene da fuori».

Andria Smart rappresenta un trampolino tra presente e futuro, «Questo è solo il primo passo. Un laboratorio digitale in continua evoluzione aperto al contributo della comunità e pronto ad accogliere nuove funzionalità e idee».

Possibilità di condividere e promuovere un evento organizzato in città seguendo le info sull’ applicazione o attraverso la pagina social di Andria Smart. Un progetto totalmente gratuito pensato per alimentare il motore culturale e sociale della città.