È stata inviata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al Sottosegretario Claudio Barbaro, ai parlamentari locali e alla Regione Puglia una lettera firmata all’unanimità dai 15 sindaci dei Comuni che ricadono nel Geoparco Mondiale UNESCO dell’Alta Murgia, per chiedere con forza la riconferma di Francesco Tarantini alla guida dell’Ente Parco, il cui incarico da Commissario Straordinario è scaduto lo scorso 30 giugno. Un appello congiunto che esprime la volontà di garantire continuità a un percorso che ha prodotto risultati concreti e ottenuto riconoscimenti di rilievo internazionale.

A rafforzare l’appello, anche un videomessaggio dei sindaci e del presidente della Comunità del Parco e sindaco di Bari, Vito Leccese, volto a ribadire la necessità di proseguire lungo la strada già tracciata in questi anni.

Una posizione netta e condivisa, maturata alla luce dei traguardi ottenuti durante la sua gestione, che ha segnato una fase di straordinaria crescita per l’intero territorio murgiano. Sotto la guida di Tarantini, il Parco ha ottenuto il prestigioso riconoscimento come Geoparco Mondiale UNESCO e ha conseguito numerosi risultati che hanno proiettato l’Alta Murgia su una vetrina internazionale. Un traguardo mai raggiunto prima, che ha portato al territorio una visibilità e una credibilità senza precedenti.

“I Comuni del Parco non condividono l’ipotesi di un cambiamento nella governance dell’Ente – affermano i sindaci nell’appello – ritenendo fondamentale dare continuità a un percorso amministrativo e gestionale che ha generato risultati concreti, riconoscibili e misurabili, sia in termini ambientali che di coesione territoriale, e affinché non vengano interrotte le azioni di valorizzazione e promozione del territorio avviate nell’ambito del riconoscimento a Geoparco Mondiale UNESCO, in vigore per i prossimi quattro anni.”

A testimonianza di un territorio pienamente coeso attorno alla figura di Francesco Tarantini, si aggiungono al documento firmato dai Sindaci anche le lettere inviate al Ministro da Regione Puglia e dalle associazioni agricole Confagricoltura, CIA e Copagri, che hanno espresso il loro appoggio alla sua riconferma. Un sostegno che coinvolge chi vive e lavora quotidianamente nel territorio, e che riconosce nella sua guida un punto di riferimento credibile e vicino alle comunità locali.

Interrompere oggi questo percorso significherebbe disperdere un patrimonio di lavoro, relazioni istituzionali e progettualità costruito con metodo, visione e condivisione. Una battuta d’arresto nella governance rischierebbe di vanificare le occasioni di sviluppo conquistate con fatica e di interrompere un percorso di crescita che oggi comincia finalmente a dare frutti concreti, a partire dalla rivalidazione del riconoscimento come Geoparco che ha una durata quadriennale e richiede l’immediata attuazione delle prescrizioni UNESCO. Tra gli impegni strategici già avviati e che coinvolgono tutti i Comuni del Geoparco vi è anche la definizione della fase 2 e della fase 3 della Carta Europea del Turismo Sostenibile, oltre ai numerosi progetti messi in campo per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del territorio nelle sue specificità ambientali, paesaggistiche e culturali.

Con questi appelli, l’intero territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ribadisce in maniera unanime la contrarietà a una nomina che prescinda dalla figura di Francesco Tarantini, chiedendone con forza la riconferma alla guida dell’Ente.

Si trasmettono in allegato le lettere di sostegno inviate ai vertici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il presente comunicato stampa è stato inviato su richiesta del Presidente della Comunità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Vito Leccese.