Andria R.E.S.P.I.R.A. è un percorso di progettazione urbana partecipata avviato dal Comune di Andria al fine di rigenerare alcuni spazi pubblici rilevanti del tessuto urbano tramite un’unica strategia. Andria R.E.S.P.I.R.A. si innesta alla procedura negoziale volta alla selezione di Strategie Urbane territoriali in attuazione dell’obiettivo RSO5.1. “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”, un’opportunità per avviare processi di rigenerazione basati su qualità urbana, cultura e turismo.

La strategia Andria R.E.S.P.I.R.A. vuole rimettere al centro la qualità ambientale del tessuto urbano per attivare dei processi di crescita ed inclusione sociale.

La Strategia si concentra in particolare su due interventi specifici:

– CORSO CAVOUR. Lo spazio pubblico come riconnessione tra arte e commercio.

– LARGO CANEVA. Una foresta urbana al servizio della comunità.

Mercoledì 23 luglio, dalle 18.00, presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe Ceci” di Andria, saranno presentati obiettivi, fasi e calendario operativo del percorso di coinvolgimento civico e di progettazione partecipata anche tramite la piattaforma web di riferimento OPENLAB a cura del gruppo tecnico Città Fertile. In sostanza sarà raccontata la cornice normativa e programmatica entro cui viene richiesto lo sforzo di co-progettazione. La prima fase, assimilabile ad una ricognizione partecipata dei punti di forza e di debolezza degli ambiti urbani prescelti, sarà svolta entro il mese di luglio. Per i mesi successivi ci saranno altre fasi di accompagnamento della redazione dei progetti di trasformazione urbana attraverso consolidate tecniche e metodi di coinvolgimento ibrido in presenza e online. È essenziale il più ampio coinvolgimento delle comunità degli abitanti e degli utenti della città.