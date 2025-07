Il sindaco Giovanna Bruno ricorda la strage di via D’Amelio e la figura del Giudice Borsellino nel giorno dell’anniversario. Andria da cinque anni porta avanti con costanza il Festival della Legalità, fucina di testimonianze e approfondimenti proprio sul valore della legalità e all’interno del quale la figura del giudice Borsellino insieme a Falcone è stata tra le figure ispiratrici.

«Ci sono uomini la cui rettitudine e senso dello Stato rappresentano un faro.

Dovrebbero essere testimoni di legalità per tutti, ogni giorno. Il loro sacrificio, che ha il prezzo della vita, tolta con violenza da una criminalità che ha seminato terrore e semina illegalità, non può rimanere relegato in qualche articolo di stampa o sulle pagine dei libri di storia. Il senso del Festival della Legalità che ad Andria portiamo avanti da 5 edizioni è proprio questo: fare memoria, entrando nella storia. Avere vite che sono monito, a cui ispirarci. Paolo Borsellino è nelle pieghe del nostro quotidiano. Non dimentichiamo. E continuiamo, incessantemente, a lavorare sui giovani, sulla loro educazione alla legalità.

La rotta l’ha tracciata proprio il giudice Borsellino, scrivendo di essi “se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”».