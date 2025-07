«La brutta vicenda dello scorso capodanno vede oggi due volti e due nomi con le relative responsabilità. Ringrazio Procura e Forze dell’Ordine per il lavoro incessante di questi mesi che hanno permesso di assicurare alla giustizia i presunti responsabili». Così il Sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno ha commentato l’operazione della Questura sui fatti risalenti al 31 dicembre scorso, quando un grosso petardo fu esploso provocando ingenti danni ad una palazzina ARCA, nel quartiere San Valentino, rendendo necessario lo sgombero delle famiglie ivi presenti. Gli eventi furono seguiti immediatamente dal Sindaco e dall’Amministratore ARCA, assicurando conforto e aiuto alle famiglie in quei giorni particolari. E fin da subito furono avviate le indagini per individuare i responsabili.

Il plauso del Sindaco giunge anche per il provvedimento odierno dell’Arma dei Carabinieri contro la violenza di genere. «Anche quanto portato oggi dal Comando provinciale dei Carabinieri – aggiunge il Sindaco – ci conforta sull’impegno e sullo sforzo che quotidianamente vengono assicurati nel nostro territorio. Territorio presidiato costantemente su più fronti, per snidare sacche di criminalità e illegalità e consegnare alla giustizia i mandanti, gli autori ed esecutori di azioni criminose che danneggiano il tessuto socio-economico, generano percezione diffusa di insicurezza e creano danno di immagine alla Città, nonostante la parte sana di essa che deve prevalere sempre e comunque».