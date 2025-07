L’Assessore al Quotidiano, con delega ai Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio, Arch. Mario Loconte interviene per fare chiarezza sulla questione che sta interessando l’opinione pubblica relativamente al Ponte Bailey.

«Abbiamo avviato oltre 20 cantieri pubblici e ne abbiamo consegnati circa la metà: non siamo certo, come viene affermato, l’Amministrazione delle promesse e quando facciamo delle dichiarazioni, lo facciamo sulla base di atti pubblici che legittimano le procedure amministrative. Chi opera, però, deve talvolta fare i conti con imprevisti, che fanno parte, purtroppo, dell’attività gestionale di un Ente.

Nel mese di aprile abbiamo annunciato e vissuto la definitiva eliminazione del Ponte Bailey, dopo oltre 14 anni. Tutto è stato reso possibile grazie ad un finanziamento pubblico intercettato dall’Amministrazione Bruno di 1.205.000,00 € sulla base del quale è stato redatto un progetto esecutivo di messa in sicurezza di Via Carmine che ci ha consentito di avviare due procedure di gara: la prima di eliminazione del Ponte Bailey, la seconda di messa in sicurezza del Canale Ciappetta – Camaggio, nel tratto di via Carmine.

Nello stesso periodo abbiamo proceduto all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di messa in sicurezza salvo apprendere, nelle more delle verifiche, dell’entrata in vigore del decreto legge 14 maggio 2025 n.25 che, in sostanza, non ha concesso la proroga dei finanziamenti assegnati ai Comuni destinatari dello stesso finanziamento con decreto del 2022. Da quel momento è iniziata una fitta interlocuzione col Ministero che ci ha rassicurato che gli Uffici hanno predisposto un emendamento che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Parlamento entro il mese di settembre. Fino a quel momento l’aggiudicazione rimane sospesa.

Questo per quanto riguarda il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza del canale Ciappetta-Camaggio nel tratto di via Carmine. Altra è la vicenda legata alla viabilità su tale tratto. La segnaletica che indica il divieto di transito è assolutamente valida e indica la chiusura al traffico.

Dopo l’eliminazione del ponte, con gli Uffici Lavori Pubblici, Mobilità e Polizia Locale si è concordato di mantenere lateralmente il solo accesso pedonale e interdetto il traffico veicolare. La segnaletica, dunque, è inequivocabile: la strada non è riaperta al traffico, lo sarà soltanto dopo la messa in sicurezza dell’area. Colgo l’occasione anche per aggiornare sullo stato dell’arte della piscina comunale: da qualche giorno ho depositato, per il parere della Ragioneria, la delibera di Consiglio Comunale di approvazione di una proposta di progetto di finanza sulla struttura.

E’ servito circa un anno e mezzo, ricordo dopo una gara pubblica andata deserta, per giungere alla validazione di una proposta, giunta successivamente, che ha richiesto integrazioni, modifiche, precisazioni, nel rispetto della norma e secondo i principi di trasparenza previsti dal Codice degli Appalti. Come per l’asilo Gabelli, porteremo a conclusione tutte le procedure pubbliche necessarie per avviare anche la piscina Comunale. Continuiamo nell’azione intrapresa da questa Amministrazione, impegnata quotidianamente a dare risposte concrete e positive alla città».