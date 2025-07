Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del consigliere comunale del Partito Democratico, Mirko Malcangi. Il tema è la possibilità che la Polizia Locale di Andria venga impiegata nei rilievi stradali notturni della provincia BAT, su iniziativa condivisa con la Prefettura. Malcangi ha chiesto che l’argomento venisse discusso nella II commissione consiliare. Ma la seduta, prevista nel pomeriggio di oggi, è saltata. La nota:

«La seconda Commissione consiliare programmata per oggi e che avrebbe dovuto approfondire quanto sta facendo la Polizia Locale in Città e le iniziative che si stanno programmando all’insaputa del Consiglio Comunale è saltata per mancanza del numero legale. Qualche assenza indotta e sono una giustificata per sopraggiunti impedimenti personali.

Il tema della sicurezza in Città resta centrale, ma chi se ne occupa si nega al confronto e fugge. Sembra che qualcuno, preso atto dell’impossibilità di approvare una Convenzione tra i Comuni della Bat attraverso cui utilizzare gli operatori della Polizia Locale per i rilievi degli incidenti stradali notturni, voglia programmare il servizio notturno h24 senza che vi sia mai stata un’attività di formazione degli addetti ai lavori e informazione della parte politica, mettendo a repentaglio la sicurezza delle donne e degli uomini della Polizia Locale.

Sia il prestare risorse ad altre Città, sia prevedere il servizio notturno sta a significare non volersi interessare della sicurezza in Città e favorire l’anarchia delle bici elettriche e dei monopattini, ormai dilaganti anche a causa del governo centrale di adottare iniziative adeguate a causa delle pressioni delle lobby delle aziende produttrici.

Nel mentre apprendiamo di due assemblee sindacali convocate per il 22 e il 23 luglio con focus proprio la convenzione in oggetto. Seguirà una richiesta di nuova convocazione e un’interpellanza in consiglio comunale».