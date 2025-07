È in prognosi riservata il 92enne investito ieri mattina sulle strisce pedonali su Via Aldo Moro all’incrocio con Via Ospedaletto. L’anziano, che in quel momento portava a mano la sua bicicletta, è ricoverato in gravi condizioni nel Reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria dove è stato trasportato dall’autoambulanza del SET 118 dopo essere stato immediatamente soccorso dalla conducente dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale. I rilievi e le prime indagini, per accertare la dinamica, sono state eseguite a cura del personale della Polizia Locale, immediatamente intervenuto sul posto.