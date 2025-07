Nell’ambito del programma “R*ESTATE AD ANDRIA” promosso dal Comune di Andria – Assessorato alle Radici, assessore al ramo Cesareo Troia, l’associazione culturale ArtTurism ha organizzato alcune iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città di Andria. Riprendendo il titolo dello stesso cartellone di eventi comunale, il programma targato ArtTurism è denominato “R-Estate ad Andria con ArtTurism”.

Si comincia sabato 19 luglio con l’apertura straordinaria della splendida e suggestiva chiesa rupestre di Santa Croce, un gioiellino che custodisce un ciclo di affreschi che incanta sempre coloro che la visitano. A seguire degustazione in enoteca di Vini & Taralli per esaltare le eccellenze enogastronomiche locali.

L’appuntamento è fissato per le ore 18.00, previa prenotazione ai numeri indicati. Il gruppo sarà condotto da un’esperta guida turistica che trasmetterà tutto il suo sapere in maniera semplice suscitando l’interesse di grandi e piccini.

In abbinamento alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, non poteva mancare l’appuntamento con i prodotti tipici nostrani, tra cui vini e taralli che saranno presentati e serviti in degustazione dagli esperti gestori dell’enoteca che ci accoglierà nella propria location.

Gli appuntamenti proseguiranno poi nelle giornate del 29 agosto e 14 settembre.

Venerdì 29 agosto, dalle ore 19:00 appuntamento con un percorso guidato “Sulle Tracce del Trenocelle”: un tour ambientato a metà del ‘900 che condurrà i visitatori nei luoghi che hanno suggerito l’avvio di una ricerca, nel mondo della pasticceria andriese, che conducesse alla creazione di un gelato da passeggio di tipo artigianale rappresentativo della città di Andria. Un racconto inaspettato che si conclude con la degustazione del tipico e tradizionale gelato andriese, di cui la nostra associazione si è fatta promotrice in diverse manifestazioni ed iniziative mirate alla sua valorizzazione, una tra queste: l’ideazione di un percorso ad esso dedicato.

Il 14 settembre torneremo invece a visitare la chiesa rupestre di Santa Croce per dare la possibilità anche ad altri turisti, curiosi e appassionati di arte e cultura di poterla ammirare. Posti limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 375/8179906 o 392/6948919.