Un’estate all’insegna della grande musica ad Andria. La città si prepara a muoversi a ritmo di jazz, per effetto di tre imperdibili appuntamenti gratuiti in compagnia di musicisti di fama nazionale ed internazionale. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati, questa mattina, in conferenza stampa.

Si comincia il 18 luglio al chiostro San Francesco con un omaggio alla jazzista americana Nancy Wilson. Il giorno successivo, alla Guardiola, il viaggio sonoro nel jazz contemporaneo di “Unaware Beauty”. La sera del 20 luglio il gran finale, con il concerto di una leggenda vivente del jazz mondiale, Kenny Barron, che si esibirà sotto le stelle nel suggestivo scenario di Castel del Monte.

Il concerto rientra nel cartellone di eventi pensato per animare le serate estive di andriesi e turisti, oltre che per promuovere il territorio.

