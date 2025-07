In un’estate segnata da una preoccupante “siccità” di donazioni di sangue, AVIS Provinciale BAT lancia una nuova campagna di sensibilizzazione che parla il linguaggio delle emozioni, del territorio e dell’impegno collettivo. Lo fa con “L’allenamento più importante”, uno spot girato nel cuore della murgia, all’orizzonte del Castel del Monte, simbolo di identità e visione.

Protagonista e testimonial della campagna è Francesco Fortunato, marciatore andriese, Campione del Mondo nella staffetta mista di marcia ad Antalya 2024, bronzo agli Europei di Roma 2024 e primo classificato agli Europei a squadre nel 2023. Un atleta che ha portato in alto il nome di Andria nel mondo, e che oggi mette il suo volto e il suo passo a servizio di una causa che riguarda tutti.

Ma a dare anima e forza al progetto è anche un altro giovane talento creativo del territorio: Francesco Casiero, già autore del video virale “Passato e innovazione”, che ha emozionato la rete raccontando Andria in modo inedito attraverso l’intelligenza artificiale. Il suo sguardo sensibile e contemporaneo ha permesso di costruire una narrazione che fonde sport, solidarietà e orgoglio locale, parlando direttamente alle nuove generazioni.

“Grazie all’AVIS provinciale BAT e a Francesco Fortunato che con cura, gentilezza e delicatezza, hanno proposto questo progetto di sensibilizzazione alla donazione realizzando uno spot in un territorio che educa lo sguardo e tutto il nostro essere alla meraviglia e allo stupore – commenta l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari del Comune di Andria – La donazione è un gesto di bellezza e di solidarietà che unisce la comunità e le persone”.

«L’allenamento più importante non è quello che fai per superare gli altri, ma quello che fai per aiutare gli altri» dichiara Francesco Fortunato.

«Ogni estate viviamo un calo fisiologico di donazioni, ma i bisogni restano, anzi aumentano. Con questa campagna vogliamo coinvolgere soprattutto i giovani, rendendoli protagonisti non solo del futuro, ma del presente della solidarietà», afferma Luisa Sgarra, Presidente di AVIS Provinciale BAT. «Abbiamo scelto giovani eccellenze per ogni aspetto di questo progetto: dal testimonial allo staff creativo, fino alla regia. Vogliamo che la donazione di sangue diventi un gesto naturale per le nuove generazioni, un atto di comunità, identità e responsabilità».

👉 Dona sangue. Fallo ora. Fallo qui. In tutte le sedi AVIS della provincia BAT.

Per info, sedi e prenotazioni: https://www.avisprovincialebat.it/sedi-avis-bat/

Link spot: https://www.instagram.com/reel/DMACmrRtFYS/?igsh=MWd3aXF5cmN0emNweA%3D%3D