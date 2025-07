Tre città unite dal silenzio e dal dolore. In occasione del nono anniversario della strage ferroviaria del 12 luglio del 2016 le città di Andria, Corato e Bari hanno ricordato in contemporanea le 23 vittime di quel drammatico incidente, esattamente alle 11.04, l’ora esatta dello scontro dei due convogli. In tanti hanno preso parte alle cerimonie commemorative. Ad Andria, dove è stato istituito il giorno del ricordo per le vittime, presenti sindaci della BAT e del Barese accanto alla prima cittadina Giovanna Bruno, oltre a rappresentati politici di Regione e Parlamento, e le istituzioni militari e religiose.

Deposta una corona di fiori sulle mura della stazione centrale, prossima al completamento dei lavori di interramento, e nei cui spazi sarà impressa la memoria delle 23 vittime. Fare silenzio sì, ma anche fare in modo che il loro ricordo permanga nel tempo.

Anche a Corato un momento particolarmente sentito nei pressi della stazione e alla presenza delle istituzioni politiche, militari, religiose e parenti delle vittime. Il sindaco De Benedittis ha rimarcato il dovere di ricordare e di far sì che i problemi che ancora oggi riguardano la tratta gestita da Ferrotramviaria possano essere superati quanto prima.

A Bari la cerimonia è stata guidata in piazza Aldo Moro dal sindaco Vito Leccese. Lasciate delle rose sulla stele commemorativa.

Il servizio.