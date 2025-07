Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della consigliera del M5S Grazia Di Bari nel giorno del nono anniversario dell’incidente ferroviario sulla tratta Andria-Corato.

«12 luglio 2016: una data che resterà per sempre scolpita nella memoria. Sono trascorsi 9 anni dal tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria – Corato, una ferita ancora aperta per tutta la comunità. Il nostro pensiero va ai parenti delle 23 vittime, che ogni giorno convivono con quel dolore, e alle 57 persone rimaste ferite. Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di lavorare perchè quello che è accaduto non si ripeta, impegnandoci per garantire trasporti più sicuri. Lo scorso anno c’è stata la riapertura della linea ferroviaria Corato – Andria Sud, con la circolazione a doppio binario, ma attualmente per i lavori di potenziamento della rete ferroviaria si circola a un solo binario fino al 28 agosto, con numerosi disagi per i pendolari, nonostante le corse sostitutive, e tempi lunghissimi per arrivare a Bari. Stiamo continuando a monitorare i lavori che interessano l’interramento dei binari nella città di Andria, la cui fine attualmente è prevista per il prossimo 30 settembre. Bisogna evitare la perdita del finanziamento europeo a causa dei ritardi. Sarebbe un danno per la città, che ha già pagato un prezzo altissimo per questa tragedia. Dobbiamo lavorare a tutti i livelli, senza distinzione di colore politico, perché chi viaggia possa farlo con standard adeguati».