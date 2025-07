Ogni lunedì un vero e proprio ambulatorio mobile della Misericordia di Andria con operatori sanitari sarà al servizio dei cittadini all’ingresso del mercato settimanale ma non solo: nel pomeriggio le equipe sanitarie giallociano saranno invece in un punto differente della città ed in luoghi particolarmente frequentati specialmente da persone più anziane. Due progetti che si intersecano quello di “AndriainSalute” e quello di “Al mercato in sicurezza” in entrambi i casi idee già messe in campo nel corso degli ultimi due anni in particolare nel periodo estivo.

L’iniziativa al mercato settimanale è nata in collaborazione con la Polizia Locale e con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di dare un servizio a favore dei tanti frequentatori del mercato settimanale, anche a causa delle temperature progressivamente sempre più elevate. Già diverse le settimane in cui i volontari sono in campo grazie anche al coinvolgimento dei progetti di servizio civile già partiti nella Confraternita andriese. Ma gli ambulatori mobili della Misericordia di Andria hanno già cominciato a girare nei vari quartieri della città e continuerà a farlo in tutto il periodo estivo. Obiettivo è quello di offrire un importante servizio alla collettività per quel che riguarda la misurazione di parametri vitali ma soprattutto la raccolta di richieste anche di visite specialistiche gratuite da svolgersi poi all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” in via Pellegrino Rossi che assieme al Calcit di Andria prosegue la sua intensa attività anche nel periodo estivo grazie all’impegno di medici volontari.

«La Misericordia continua a progettare, ad attivare e a realizzare spesso in silenzio iniziative in favore della collettività – ha spiegato la Governatrice Angela Vurchio – lo fa da 33 anni e non poteva che mettersi al servizio anche in questa circostanza. Obiettivo è tutelare gli anziani ma anche i tanti lavoratori del mercato ed i cittadini che magari possono soffrire questo caldo che diventa sempre più pressante ed afoso. In più oltre al mercato settimanale abbiamo scelto di portare i nostri ambulatori nei quartieri per rendere ancora più efficace il rapporto con l’ambulatorio solidale. Un altro servizio importante assieme a quello dell’Emporio Solidale che si trova in via Vecchia Barletta».

L’ambulatorio solidale “Noi con Voi”, nel frattempo, resterà regolarmente aperto anche in tutta la stagione estiva con orari di apertura mattina 8.00/12.00 e pomeriggio 15.00/19.00 dal martedi al sabato. Solo il lunedi gli orari saranno 8.00/13.00 e 15.00/20.00. E’ possibile contattare l’ambulatorio ai numeri dedicati 08831950910 ed al 3500455841 oppure mandanto una mail ad [email protected]. E’ possibile anche donare il proprio 5×1000 inserendo nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’associazione 90011770725. Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati proprio per i progetti dell’ambulatorio e dell’emporio solidale.