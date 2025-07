Tre serate all’insegna della grande musica, dell’eleganza e delle atmosfere senza tempo animeranno la città di Andria con un appuntamento imperdibile del cartellone estivo “REstate ad Andria 2025”.

Sotto la direzione artistica di Patty Lomuscio e Stefano Porziotta, la città si prepara a vibrare al ritmo del jazz, ospitando artisti di rilievo nazionale e internazionale.

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Radici del Comune di Andria, con il sostegno di Puglia Culture e punta a valorizzare la bellezza dei luoghi più affascinanti del nostro territorio attraverso la musica.

Il 18, 19 e 20 luglio Andria proporrà tre serate di altissimo livello musicale: il 18 luglio – Chiostro di San Francesco – ore 20:30 “Dedicated to Nancy Wilson”, omaggio alla grande cantante jazz americana.

Con Patty Lomuscio – voce, Vito Di Modugno – Hammond, Gaetano Partipilo – sax, Mimmo Campanale – batteria; il 19 luglio – La Guardiola – ore 20:30 “Unaware Beauty”, viaggio sonoro tra jazz contemporaneo ed emozione pura con: Bruno Montrone – pianoforte, Giulio Scianatico – contrabbasso e Dario Riccardo – batteria.

Il 20 luglio gran finale con una leggenda vivente del jazz mondiale, in uno dei luoghi simbolo del patrimonio UNESCO: a Castel del Monte , Kenny Barron – Piano Solo (ore 20:30). Un’esperienza musicale unica, sotto le stelle.

La tre giorni di musica jazz sarà presentata in Sala Giunta martedì 15 luglio alle ore 9,30 alla presenza del Sindaco Giovanna Bruno, dell’Assessore alle Radici Cesare Troia e degli organizzatori dell’evento. L’incontro servirà per divulgare tutti i dettagli relativi agli ingressi a Castel del Monte, la viabilità e la mobilità che verrà garantita in vista dell’arrivo di moltissimi appassionati da fuori città.