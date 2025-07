Dieci, tre e due, per un totale di quindici gol. Sono quelli messi a segno nella stagione sportiva 2024-2025 da colui che sarà, salvo colpi di scena, il nuovo attaccante della Fidelis e il grande colpo del calciomercato andriese. Si chiama Facundo Agustin Marquez, ha trentuno anni, è argentino ed alla prima esperienza nel girone H di Serie D ha avuto un impatto notevole con il “nostro” raggruppamento: dieci reti nella stagione regolare con la maglia della Nocerina – è andato a segno all’andata anche nel successo interno per 3-1 dei molossi contro i biancazzurri – tre centri nella semifinale playoff contro il Fasano, due gol in Coppa Italia di categoria. Piacenza, Pistoiese, Sestri Levante, Ghiviborgo e Albenga le precedenti esperienze nel “Belpaese” per Facundo Marquez, pronto ora a far gol anche al “Degli Ulivi”. Il suo arrivo si aggiunge a quello del difensore Luigi Sorgente, 2004, reduce dall’esperienza nel girone B di Serie D con l’Arconatese e cresciuto nei settori giovanili di Lecce e Monopoli. E poi i due “cavalli di ritorno”: il centrale arretrato Jimmy Allegrini, ex capitano del Cerignola, e l’esterno offensivo Leonardo Taurino, entrambi in forza alla Virtus Francavilla nella passata stagione. Le operazioni sono state abbondantemente definite. Compresa quella con Zakaria Daqoune, centrocampista marocchino del 2000, reduce dall’esperienza in D con il Varese. Tassello dopo tassello, dunque, continua a riempirsi il puzzle della Fidelis: i ragazzi di Giuseppe Scaringella saranno in ritiro dal 3 al 14 agosto a Montorio al Vomano, la località abruzzese che ha ospitato il precampionato dei biancazzurri già dodici mesi fa. E della pattuglia andriese faranno parte gli altri volti nuovi, il difensore Amoabeng, i centrocampisti Tagliarino e Barberini e gli esterni offensivi Banse, Orlandi ed Allushaj, oltre ai riconfermati Summa ed Imputato. Sotto contratto con la Fidelis, poi, ci sono anche i difensori Ferrara e Cipolletta. Continua ad operare sul mercato per riempire a breve altre caselle, infine, il ds Gianni Califano: l’arrivo di “Facu” Marquez non escluderebbe quello di Alfredo Trombino, attaccante da doppia cifra nella passata stagione con la maglia dell’Igea Virtus.