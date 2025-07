Un passo in avanti verso la promozione della burrata di Andria, pronta a sbarcare su nuovi mercati esteri ed affrontare nuove sfide e nuovi consumatori. È quello compiuto questa mattina, a Palazzo di Città, dove è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune ed il Consorzio per la Tutela della Burrata di Andria IGP. Obiettivo: la valorizzazione del prodotto simbolo per eccellenza dell’arte casearia andriese, conosciuto ormai in tutto il mondo, e che adesso potrà essere maggiormente salvaguardato sotto il profilo delle sue caratteristiche, originalità e storia.

L’accordo garantisce il supporto del Comune nelle attività volte alla tutela e valorizzazione della burrata, fianco a fianco con il Consorzio, contribuendo così ad accrescere il valore gastronomico, turistico e culturale della Città di Andria.

