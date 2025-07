Il 12 luglio prossimo ricorrerà il nono anniversario del disastro ferroviario, avvenuto nelle campagne tra Corato e Andria al km 51 della ferrovia Bari-Barletta, che causò la morte di 23 persone e il ferimento di 57 passeggeri. L’Amministrazione Comunale di Andria, con apposito atto di Giunta n. 35 del 03.07.2024, ha istituito formalmente la “Giornata in ricordo del 12 luglio 2016”, in modo da mantenere costante la memoria collettiva del tragico evento e del dolore che ha colpito le famiglie delle vittime e l’intera comunità andriese.

Per tale giornata è prevista una cerimonia commemorativa sabato 12 luglio 2025, alle ore 11.00, presso la Stazione Centrale della Ferrotramviaria in piazza Bersaglieri d’Italia, per vivere un momento collettivo di pensiero e rimembranza e per rinnovare l’intima vicinanza a tutti coloro che sono stati attinti da questa tragedia.

«Essere Comunità è un esercizio costante, un dovere quotidiano – commenta il Sindaco Giovanna Bruno – Condividere drammi ed esultare per le gioie, non ci comporta nulla se non dimostrare il forte senso di appartenenza alla nostra Città e alla sua storia, di ieri e di oggi. Con questa logica abbiamo voluto e istituito la Giornata del Ricordo per le Vittime della Strage del 12 luglio 2016. Nel sole accecante e sfiancante di quel giorno, allora come ora, si sono tragicamente spente per sempre 23 vite, molte delle quali di nostri concittadini. Per rispetto, per memoria, per senso di umanità, vogliamo fermarci tutti e provare ad immaginare come quelle vite sarebbero state oggi, in mezzo a noi, accanto ai loro cari a cui sono state strappate. Per una carezza simbolica alle loro famiglie, per fare silenzio insieme a loro, per testimoniare che il loro dolore è anche un po’ il nostro, chiediamo a chi è animato da questi sentimenti di unirsi a noi tutti, in semplicità e compostezza. È un ricordo, un doloroso ricordo, drammaticamente reale». Così il Sindaco invita tutti i cittadini, gli esercenti, i lavoratori, le attività a fermarsi alle ore 11 per ricordare quanto tragicamente avvenne.