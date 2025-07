«Secondo uno studio riportato dalla nuova edizione dell’EY Attractiveness Survey Italy, nel 2024 si è registrato in Italia un aumento di investimenti esteri pari al 5% rispetto agli altri paesi europei che hanno subito un calo. La quota di mercato cresce al 4,2%, posizionando l’Italia al settimo posto della graduatoria europea, avanzando di due posizioni rispetto all’anno precedente. Questo dato positivo premia la politica del Governo Meloni e si traduce nella solidità imprenditoriale che ha ampiamente dato fiducia alla nostra Nazione, tanto che gli investitori guardano con interesse il nostro mercato. Ciò sprona ad essere concorrenziali con un’offerta sempre migliore per i consumatori. L’Italia avanza e Fratelli d’Italia continuerà a lavorare affinché venga riconosciuta alla nostra Nazione la giusta autorevolezza». Lo dichiara Mariangela Matera, deputato di Fratelli d’Italia e componente in Commissione Finanze.