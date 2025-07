Con l’arrivo dell’estate torna l’emergenza sangue nelle strutture sanitarie della Puglia. È così anche all’ospedale “Bonomo” di Andria dove, l’avvento della stagione estiva, coincide con un drastico calo del numero dei donatori, scoraggiati probabilmente dal caldo o concentrati sui pensieri vacanzieri. Una situazione non ancora critica, ma che potrebbe presto diventarlo, se le sale del centro trasfusionale continueranno a rimanere vuote. Scene di un film già visto in questo periodo dell’anno.

E se i donatori diminuiscono, con l’arrivo della bella stagione, non è così per le possibili emergenze, difficili da fronteggiare in assenza di scorte di sangue.

L’appello resta quello di donare, sempre. Un gesto che fa bene agli altri ma anche a sé stessi.

Il servizio.