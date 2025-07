Fornitura libri di testo anno scolastico 2025/2026: è aperta la prima finestra per la presentazione delle istanze relative ai buoni, che terminerà il 4 agosto alle ore 12.

La presentazione delle istanze da parte degli aspiranti al contributo dovrà essere effettuata unicamente per via telematica attraverso la procedura on_line attiva sul portale: www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2025/2026.

La seconda finestra si aprirà alle ore 12 dell’8 settembre per chiudersi alle ore 12 del 19 settembre 2025.