La strategia è sin troppo chiara: la Fidelis non partecipa ad aste, soprattutto per i calciatori più esosi del girone H, e non disdegna la possibilità di strizzare l’occhio anche ad altri raggruppamenti, in particolar modo al girone I. Ed è così che la trattativa con Alessio Leveque, probabilmente “raffreddata” negli ultimi giorni, sembrerebbe essere tornata d’attualità. Non è mai mancato, d’altronde, un alto indice di gradimento per l’esterno offensivo che nella passata stagione ha giocato con il Locri mettendo a segno sette reti nel raggruppamento più a Sud della Serie D.

È un classe ’99 di grande qualità che piace e molto sia al ds Gianni Califano che al tecnico Giuseppe Scaringella. Proseguono senza sosta, intanto, i dialoghi con due calciatori già transitati in passato dal “Degli Ulivi”, il centrale difensivo Jimmy Allegrini, ex capitano del Cerignola, nell’ultima stagione a Francavilla Fontana, e l’esterno d’attacco Leonardo Taurino, altro ex Virtus Francavilla. Tornando a profili che hanno fatto bene in altri gironi, la Fidelis continua a provarci con Alfredo Trombino, per tredici volte a segno con la maglia dell’Igea Virtus.

Ufficiale da questa mattina, intanto, l’ingaggio di Vincenzo Tagliarino, 2005, centrocampista del Ragusa. È il sesto volto nuovo dei biancazzurri, dopo Banse, Barberini, Amoabeng, Allushaj e Orlandi, oltre ai riconfermati Imputato e Summa. Fari puntati, sempre per quanto riguarda il parco under, sui 2007: i nomi sul taccuino di Califano sono Alessandro Busolini, difensore della Primavera dell’Udinese, Raffaele Palumbo, esterno destro della Cavese under 19, ed Alessandro Labianca, ala mancina del Bari. E infine il capitolo Axel Lucas: il centrocampista 2005 transalpino, ex Nardò, resta un obiettivo per il centrocampo biancazzurro.