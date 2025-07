Si è concluso ad Andria il tour nazionale di “Coltiviamo l’Italia”, iniziativa promossa dal gruppo parlamentare della Camera di Fratelli d’Italia e voluta dal ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La Puglia e il territorio federiciano sono stati scelti come sede per l’atto finale del contenitore che ha raccontato nei numeri l’impegno del Governo Meloni su agricoltura e pesca. Ospiti, tra gli altri, all’interno del Chiostro di San Francesco, l’on. Marco Cerreto, capogruppo FdI in Commissione Agricoltura della Camera, l’on. Giandonato Lasalandra, membro della stessa Commissione, e l’on. Aldo Mattia, coordinatore del Dipartimento Agricoltura FdI.

E poi ci sono i numeri, quelli spiegati durante la serata. Il Governo Meloni, in circa due anni e mezzo di attività, ha investito già 11 miliardi di euro in pesca e agricoltura.

In occasione di “Coltiviamo l’Italia”, il gruppo parlamentare di FdI ha potuto incontrare anche gli operatori del settore. Un momento di confronto importante, come sottolineato dalla deputata andriese Mariangela Matera.

Il servizio.