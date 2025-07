Una passerella diversa, capace di far vibrare le corde più profonde del cuore. Si è tenuta domenica sera, nella splendida cornice della Villa Comunale di Andria, la sfilata solidale «Wave Turbans & Fashion», organizzata dall’associazione Onda d’Urto ETS in collaborazione con l’associazione Tutti Giù per Terra.

Un evento unico nel suo genere che ha saputo intrecciare la bellezza della moda con la forza di storie vere. Protagoniste assolute della serata sono state le «Donne di luce», donne che stanno affrontando o hanno affrontato il percorso oncologico, che hanno scelto di calcare la passerella indossando turbanti colorati e splendidi sorrisi, portando con sé un messaggio di speranza, dignità e rinascita.

La serata è stata condotta da Graziano Scamarcio e Antonella Piccolo, con la partecipazione speciale di artisti come Nâme, Ida Alma e il cabarettista Tony Lambretta, che hanno alternato momenti di musica e leggerezza, creando un’atmosfera carica di emozioni.

La sfilata ha visto alternarsi non solo le donne oncologiche, ma anche modelle e brand locali con le nuove collezioni moda e sposa, dimostrando come la moda possa diventare strumento di inclusione, consapevolezza e bellezza autentica.

Particolarmente toccante è stato il momento in cui, al termine della sfilata, le donne hanno donato al pubblico sacchetti contenenti semi di girasole e confetti Mucci, un gesto simbolico di speranza e di vita che continua a rifiorire.

L’evento ha potuto contare sul supporto di numerosi sponsor e sulla preziosa partecipazione di istituzioni e realtà del territorio, che hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante fare rete per sostenere iniziative che pongono al centro la persona e i suoi bisogni più profondi.

«Wave Turbans & Fashion» è stato molto più di un evento: è stato un abbraccio collettivo, un inno alla bellezza che resiste, che non si lascia piegare dalla malattia e che anzi trova nuovi modi per brillare.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione Onda d’Urto ETS nel supportare le donne che affrontano il percorso oncologico, offrendo loro non solo sostegno pratico ma anche opportunità per sentirsi protagoniste e valorizzate. La sfilata di domenica sera ha rappresentato un momento di celebrazione della forza e della resilienza femminile, trasformando la Villa Comunale in un palcoscenico di speranza e solidarietà.