Non è una semplice suggestione. E nemmeno una idea. È qualcosa di molto concreto. Ci sta lavorando la dirigenza della Fidelis. Ci sta lavorando, nel caso specifico, il diesse dell’Andria, Gianni Califano. L’obiettivo è sin troppo chiaro: riportare Jimmy Allegrini al “Degli Ulivi”. Se l’operazione andasse in porto, non sarebbe la prima e nemmeno la seconda volta ad Andria per l’ex capitano del Cerignola, che ha trascorso l’ultima stagione a Francavilla Fontana con la maglia della Virtus. È stato proprio ad Andria nell’annata ’14-15. Poi è tornato per il biennio ’16-17 e ’17-’18, sempre in Serie C, anche se a metà della seconda stagione si trasferì a Cerignola in D. Le prossime ore potrebbero essere decisive per avvicinare ulteriormente le parti. Allegrini, ma non solo. Sono diverse le opzioni presenti sul taccuino di Califano, dopo le ufficializzazioni dei giorni scorsi che hanno riguardato le novità Aldo Banse, Christian Barberini, Frank Amoabeng, Eder Allushaj ed Andrea Orlandi e le conferme di Antonio Imputato e Gianmarco Summa. Restano valide le piste che portano a Riccardo Correnti, centrocampista offensivo ad un passo dalla doppia cifra con il Nardò, che però sembra diretto a Reggio Calabria, Axel Lucas, 2005, sempre per la zona nevralgica del campo, Angelo Silvestri, coetaneo di Lucas, titolare al Francavilla in Sinni, ed Alfredo Trombino, attaccante che ha fatto cose egregie nel girone I di Serie D con l’Igea Virtus. Non è finita. Radiomercato racconta di dialoghi aperti con Alessandro Busolini, difensore 2007 della Primavera dell’Udinese, Raffaele Palumbo, esterno offensivo, sempre del 2007, dell’under 19 della Cavese, Vincenzo Tagliarino, centrocampista 2005 del Ragusa, Zakaria Daqoune, altro centrocampista, ma del 2000, titolare in D a Varese, e Giulio Orlando, difensore del Fasano. Quello di Allegrini, infine, potrebbe non essere l’unico ritorno al “Degli Ulivi”. Si sarebbe aperto nelle ultime ore anche uno spiraglio per (ri)portare in biancazzurro Andrea Feola, due anni fa ad Andria: il centrocampista sardo, che ha vinto gli ultimi playoff nazionali di Eccellenza con il Monastir, piace e molto all’Heraclea, ma, come insegna il calciomercato, le carte in tavola possono sempre cambiare da un momento all’altro.