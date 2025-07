Torna a far paura l’uso di cocaina ed aumentano le dipendenze patologiche non solo da droga o gioco ma anche da psicofarmaci soprattutto senza ricetta medica. E’ un quadro allarmante quello proposto nel corso dell’incontro voluto dal dipartimento di dipendenze patologiche dell’ASL BT ad Andria in occasione della giornata mondiale contro l’abuso ed il traffico illecito di droga.

In totale sono oltre 2000 i pazienti al momento in cura presso il dipartimento in provincia ma nel 2024 ci sono stati 647 nuovi utenti rispetto ai 575 del 2023. La stragrande maggioranza sono però uomini mentre si registrano anche 23 minori.

In soli dieci anni il numero di pazienti in cura per l’uso di cocaina come sostanza primaria sul territorio è salito del 33% in linea con quanto emerge nella relazione annuale del Parlamento in Italia. Ed infatti per la prima volta nel 2024 il numero di decessi direttamente attribuiti alla cocaina è risultato equivalente a quello legato all’assunzione di eroina.

Ma naturalmente non sono solo le droghe che preoccupano e su cui lavorano alacremente le forze dell’ordine come spiegato nel corso dell’incontro dal sostituto procuratore presso la procura del Tribunale di Trani Lucio Vaira. Alcool, GAP il cosiddetto gioco d’azzardo ma anche tante nuove dipendenze risultano in crescita e coinvolgono tutti i livelli di responsabilità della società civile. Serve lavorare molto sulla prevenzione.

