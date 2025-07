La tecnologia al servizio delle Forze dell’Ordine, per la sicurezza dei cittadini. Il supporto arriva sotto forma di applicazione, che consente la mappatura e la geo-localizzazione in tempo reale delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nell’intera provincia di Barletta-Andria-Trani. Si chiama “BAT CAM” e, a partire dai prossimi giorni, sarà a disposizione della Questura per le attività investigative. Un progetto nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato ed il “Gruppo Tecno”, società internazionale leader nel settore tecnologico.

La nuova applicazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede della Questura BAT. Tra gli ospiti intervenuti, il Direttore del Servizio di Controllo del Territorio del Dipartimento Polizia di Stato di Roma, Francesca Fava, che ha portato i saluti del Capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Grazie a questa iniziativa, la Questura della BAT è la prima in Italia a dotarsi di un supporto investigativo all’avanguardia, con il quale poter garantire più sicurezza ai cittadini e una maggiore incisività nella lotta al crimine.

Il servizio completo su News24.City.