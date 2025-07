Riportiamo di seguito la nota a firma dei consiglieri comunali Mirko Malcangi e Daniela Maiorano, ovvero la richiesta della II Commissione consiliare presieduta dalla presidente Doriana Faraone. All’ordine del giorno ci sono le ultime vicissitudini che hanno interessato la Polizia Locale di Andria:

«Gentilissima Presidente, si è appreso, purtroppo, dagli organi di stampa, online e

cartacei, che gli uomini e le donne appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono stati

destinatari di spiacevoli episodi. Due quelli gravissimi avvenuti nell’arco di qualche settimana. Se si guardano i risicati numeri di agenti e ufficiali realmente su strada- perché sono mille le incombenze quotidiane del quale il Corpo si occupa – è palese che con il

personale presente in servizio tutti i fenomeni legati alla sicurezza della città non

possono certamente essere affrontate nel modo adeguato.

A tutto ciò si aggiunga che , seppur su base volontaria e non si sa bene con quale

retribuzione aggiuntiva, alcuni agenti saranno distaccati per avviare un servizio di

sorveglianza notturna destinata al rilievo di incidenti sulle arterie provinciali,

attraverso un protocollo d’intesa tra comuni che dovrebbe essere oggetto di discussione

in un prossimo consiglio comunale e su cui ci sentiamo di esprimere sin da oggi forti

perplessità.

Pare anche che nelle ultime ore, al fine di approfondire quanto sopra, sia stata indetta

dalle single sindacali un’assemblea unitaria del personale del corpo. Al fine di consentire alla parte politica di conoscere quali siano le iniziative messe in campo dalla Polizia Locale e approfondire le criticità emerse, si chiede di invitare l’assessore al ramo e il Comandante della Polizia Locale in audizione in 2a Commissione, al fine di chiarire le vicende sopra citate, da calendarizzarsi preferibilmente entro la prossima settimana, state anche l’approssimarsi dei mesi estivi e la necessità di gestire i fenomeni propri di questo periodo dell’anno. Certi della sua collaborazione, salutiamo cordialmente».