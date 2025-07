Tradizionale passaggio del Martelletto per il Rotary Club “Castelli Svevi” di Andria. Michele Tucci ha raccolto il testimone di Nunzia Porzio, inaugurando così un nuovo anno di attività rotariane sul territorio e non solo. La cerimonia del passaggio si è tenuta presso Masseria Barbera, a Minervino Murge. Ex dirigente di banca, il neo presidente del Rotary di Andria Michele Tucci ha raccontato di voler proseguire sulla scia dei suoi predecessori. Massima attenzione alle persone, con particolare vicinanza ai più fragili. Questo uno degli obiettivi del nuovo anno rotariano. Un primo e importante service, in tal senso, partirà già quest’estate.

Particolarmente emozionata la presidente uscente, Nunzia Porzio, al termine di un anno intenso di attività e sacrifici personali.

In archivio tante iniziative. L’ultima, la donazione di una nuova cucina industriale per Casa Accoglienza “Santa Maria Goretti” di Andria. Altre hanno permesso di mettere in luce anche un tratto di storia della città federiciana.

Il servizio.