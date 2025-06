Il Comune di Andria ha candidato a finanziamento regionale per una somma di 500mila euro un nuovo e ulteriore progetto di manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane, caratterizzate da un piano carrabile altamente compromesso al punto da inficiare la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, rispetto alle quali risulta necessario e urgente un intervento di ripristino.

«Con attenzione e costante ricerca di fondi esterni per poter migliorare la sicurezza delle strade urbane – spiega l’Assessore al Quotidiano, arch. Mario Loconte – l’Amministrazione comunale ha colto quest’altra opportunità che ci auguriamo possa confermarsi per dare continuità alla manutenzione delle strade. Ad oggi, grazie a questo costante lavoro di intercettazione di finanziamenti esterni, abbiamo asfaltato oltre 30 km di strade urbane ed extraurbane, compresa buona parte della tangenziale su cui si procederà per la messa in sicurezza di un ulteriore tratto».