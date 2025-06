Un’altra Odissea per alcuni turisti che volevano raggiungere Castel del Monte partendo da Andria, per colpa di comunicazione inesistente. E’ successo sabato mattina scorso. L’episodio è stato raccontato sui social dalla consigliera regionale Grazia Di Bari. Una coppia di turisti polacchi, in un bar del centro, cercano un modo per raggiungere il maniero federiciano. La consigliera Di Bari, trovatasi lì per caso, prova ad aiutarli. Lo stesso gestore del bar non aveva informazioni. Trattandosi di un giorno feriale, ci sono solo due corse: una alle 9, l’altra alle 14, partendo dal terminal bus di piazza Marinai d’Italia. Essendo quasi le 11 del mattino, la coppia di turisti prova a reperire i biglietti per la corsa delle 14 ma, racconta Di Bari, “i biglietti non si possono acquistare da nessuna parte, neppure alla stazione di Andria Sud”. Scartata l’idea del taxi, alla fine Di Bari riesce ad ottenere due biglietti grazie all’autista di una circolare. A margine dell’episodio, la consigliera ha espresso tutto il suo disappunto.

Facendo una normale ricerca in rete, ci si accorge in effetti della difficoltà di reperire i biglietti da Andria per Castel del Monte. Dal comune l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno ha specificato innanzitutto che dovrebbe essere la Regione Puglia ad occuparsi e finanziare le corse da e per il maniero di Federico II, trattandosi di corse extraurbane, e che il Comune di Andria si è organizzata con ASA per garantire comunque delle corse giornaliere. Poi Colasuonno ha fatto sapere che i biglietti sono acquistabili in tutte le tabaccherie e cartolibrerie della città, mentre per quanto riguarda l’acquisto online bisogna fare riferimento al sito “DropTicket”, inserire il proprio comune di riferimento e acquistare il biglietto alla voce “corsa semplice suburbano”. Ciò che risulta evidente è la difficoltà di arrivare a tale sito, non essendocene traccia attraverso i più comuni motori di ricerca. La domanda che sorge spontanea è: i turisti come possono venire a conoscenza di tutte queste informazioni? Probabilmente bisognerebbe investire maggiormente sulla comunicazione ed anche provvedere ad una accessibilità più immediata e con chiari riferimenti alla corsa in autobus da e per Castel del Monte. L’unico aspetto che pare chiaro, o quasi, sono le corse: in orario estivo (dal 1 giugno al 31 luglio) ci sono due corse giornaliere nei giorni feriali, tre nei festivi: partenza al terminal dei bus – indicato in via Ceruti, anche se sarebbe più corretto specificare piazza Marinai d’Italia – fermata in via Castel del Monte e arrivo al maniero federiciano. Resta il rammarico per la disavventura vissuta dalla coppia di turisti perché non disponeva delle info necessarie in un’epoca in cui, in qualsiasi località turistica, tutte le indicazioni sono reperibili via internet. Uno dei tanti aspetti che manca a Castel del Monte, e quindi alla città di Andria, per fare uno scatto in avanti rispetto all’assetto turistico attuale.