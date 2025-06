È accaduto alle ore 12:30, circa sulla S.P. 2 (ex SS 98) direzione Foggia, all’altezza del km 47,800, un incidente stradale tra due autovetture: una Lancia Lybra ed una Volkswagen Golf che percorrevano la stessa corsia. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale che hanno provvedendo all’esecuzione dei rilievi ed hanno avviato le indagini per accertare la dinamica del sinistro stradale. Il conducente della Golf è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e successivamente trasportato, con l’autoambulanza, al Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria, per ulteriori accertamenti, mentre il conducente della Lybra è rimasto illeso.