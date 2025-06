«L’avevamo detto, l’ha confermato la Corte dei Conti: il Superbonus del 110%, tanto acclamato dal Governo Conte, è stato la rovina per le finanze dello Stato facendo aumentare notevolmente il debito pubblico, salito al 135, 3%». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in Commissione finanze.

«Non vi è stato alcun beneficio nel lungo termine, non è stato moltiplicatore di Pil, ma una vera bolla, con il conseguente aumento di costi di costruzioni che hanno toccato vette da capogiro (oltre il 40%) con ricaduta negativa sugli appalti pubblici. Nessun volano di crescita e nessun posto di lavoro regolare generato. E’ questa la politica giusta dei 5 Stelle che hanno solo creato assistenzialismo e contribuito a impoverire l’Italia? Ogni giorno arrivano accuse contro la politica del fare del Governo Meloni che, dati alla mano, narra concretezza e crescita. Appare sempre più evidente che non prenderemo lezioni da nessuno, men che meno da chi per anni ha contribuito a rendere la nostra Nazione fanalino di coda dell’Europa».