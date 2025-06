«La Zes Unica del Mezzogiorno macina record su record, confermandosi un motore vitale per il rilancio dell’economia al Sud. Gli ultimi dati aggiornati parlano di 677 autorizzazioni rilasciate di cui 261 nel 2025». Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera a margine di un convegno a Barletta intitolato Zes Unica, opportunità e sviluppo per il Mezzogiorno.

«Numeri assai rilevanti se si considera che il vero salto di qualità, voluto fortemente dall’allora Ministro Raffaele Fitto, è avvenuto solo ad agosto 2024 con la nomina dell’avvocato Giuseppe Romano a coordinatore della struttura di missione. La Zes Unica ha dimostrato la sua credibilità, rafforzando il tessuto imprenditoriale del Sud e aprendo al territorio a nuovi investimenti. Per come sta andando e per quelle che sono i numeri del 2025, consentitemi di dire che il meglio deve ancora venire».